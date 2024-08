Cronaca

CASTIGLIONE OLONA – Nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 agosto le squadre di Varese e del distaccamento volontario Tradate sono intervenute nel comune di Castiglione Olona in per l’ incendio di due vetture uno in piazza D’Eutopes e il secondo in via Mazzucchelli.

Nel primo incendio le fiamme hanno interessato una vettura Toyota Auris parcheggiata davanti casa presente il proprietario. L’auto è andata completamente distrutta.

Successivamente le squadre si sono spostate in via Mazzucchelli per lo spegnimento della seconda vettura di proprietà di una società di leasing trovata abbandonata in un luogo angusto, ma della quale al momento non si hanno notizie certe riguardo la provenienza. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Uboldo.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

Commenti