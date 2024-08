Città

SARONNO – Aggressione notturna in centro accanto alla scuola. Indagini in corso.

E’ stato strappato dalla forza del vento e è rimasto appeso tra gli alberi vicini. Il riferimento va al ramo pericolante nel parco di via Radice alla Cassina Ferrara. Uno dei danni, insieme ad alcuni allagamenti in cantine private, dell’ondata di maltempo che martedì sera si è abbattuta nella Bassa Comasca e che ha toccato la città di Saronno nella zona della Cassina Ferrara.

Ha aggredito il padre, figlio arrestato: a finire nei guai per violenze in famiglia è stato un 34enne di Rovellasca, dopo l’intervento dei carabinieri nell’abitazione in cui abita con i famigliari. Dal padre voleva soldi, e gli aveva strappato dal collo la collanina d’oro: dopo avere perso l’impiego, a quanto pare l’uomo aveva iniziato ad assillare i genitori con continue richieste di soldi e qualche giorno fa, in orario pomeridiano, è avvenuta l’ennesima lite.

Lutto alla Caronnese calcio (Eccellenza), per la scomparsa di Andrea Papaleo.

Ladri nelle case, quando era ancora chiaro. E’ successo nella residenziale via Filippo Reina di Saronno attorno alle 20 dell’altra sera. I cittadini si sono allarmati quando l’allarme anti-intrusione di una abitazione privata ha iniziato a suonare: sono accorsi alcuni vicini ed hanno visto una persona allontanarsi precipitosamente, era il ladruncolo che colto in flagrante si dava alla fuga, a quanto pare senza avere il tempo di prendere nulla.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

30082024