news

Oltre 4 mila dipendenti su tutto il territorio italiano, 78,8% delle apparecchiature da gioco rigenerate, ben 47 mila ore di formazione erogate ai propri dipendenti, composti per il 52% da donne e con ben 49 nazionalità diverse. Sono questi i numeri contenuti nell’ultimo bilancio di Novomatic, dal titolo “Il Nostro Percorso ESG”, che rappresenta una tappa importante per capire dove sta andando un’azienda che ormai è un punto di riferimento nel panorama del gambling italiano.

“Porre i temi della sostenibilità al centro delle proprie strategie d’impresa – ha spiegato Markus Buechele, Chief Executive Officer di NOVOMATIC Italia – è un preciso dovere civico e morale per tutte le grandi aziende che, come noi, contribuiscono fattivamente alla creazione di valore per il tessuto socioeconomico italiano”. Si può fare la differenza anche da un settore come quello del gambling, che in molti non associano all’impegno per il rispetto ambientale o per il contrasto al cambiamento climatico. E invece molto viene fatto da aziende come Novomatic che guarda all’economia circolare e alla riduzione, al riuso e al riciclo dei rifiuti. È in questo senso che si devono leggere le rigenerazioni degli apparecchi di gioco e il potenziamento della raccolta differenziata nelle sedi di Roma e Rimini, oltre che in tutte le Sale Retail.

Tutela del pianeta ma soprattutto del consumatore. L’idea del marchio è infatti quella di proporre un Responsible Entertainment, un intrattenimento che sia sicuro, responsabile e legale. Non è un caso che dietro le slot prodotte da Novomatic ci siano strumenti pensati appositamente per il benessere degli utenti, per il contrato al gioco patologico e per rendere la piattaforma quanto più sicura e user friendly.

“Essere il primo provider di Responsible Entertainment al mondo, cioè offrire un divertimento sano e responsabile a tutti coloro che si avvicinano ai nostri prodotti – ha spiegato Mara Di Lecce, Communication & Marketing Director di Novomatic – è questa è la nostra prima mission in termini di corporate responsibility ed è un obiettivo complesso che richiede in termini operativi il contributo di molti dipartimenti interni”. Una donna, una professionista in ruolo chiave. È anche qui l’impegno di Novomatic, ma anche una sfida per il futuro: se nel personale dipendente le donne superano gli uomini di quasi 300 unità, ancora in dietro risultano nei quadri dirigenziali, nonostante in Novomatic i dati siano in controtendenza rispetto al panorama economico nazionale.

Infine, qualche numero: 1 miliardo di contributo erariale, 289 milioni di valore aggiunto globale netto, 809 milioni di ricavi e una raccolta che supera i 7 miliardi. Numeri importanti, che fanno di Novomatic un vero faro nel grande universo del gioco pubblico e legale.