news

Che il mercato delle meme coin fosse il motore delle criptovalute si era ormai capito da un bel po’. Il 2024 ha rappresentato una crescita lenta ma costante del segmento, con un’attenzione notevole da parte degli investitori.

I nuovi risvolti legati alla blockchain TON, però, potrebbero minare il successo dei token dello spazio meme. Questi sono eventi da tenere in considerazione quando si cercano i migliori investimenti per diversificare il wallet.

La blockchain TON, infatti, ha smesso di funzionare per sei ore il 27 agosto. L’evento ha comportato uno stop totale alla produzione di nuovi blocchi, tutto in seguito a un picco anormale di attività.

A segnalare la situazione è stata la community basata sulla rete, Tonk Inu, che ha comunicato tramite un post su X che i servizi su TON erano stati interrotti.

In seguito, è stato il profilo X ufficiale di TON a rilasciare un comunicato in merito, spiegando che il carico eccessivo sulla blockchain ha causato il blackout. Per riportare la situazione alla normalità sono stati riavviati i certificatori dei blocchi.

TON Blockchain is currently experiencing a disruption in block production.

The issue is occurring due to the abnormal load currently on TON. Several validators are unable to clean the database of old transactions, which has led to losing the consensus. TON Core has issued a call… — TON 💎 (@ton_blockchain) August 28, 2024

TON è quindi tornata a funzionare, ma alcuni hanno indicato la criptovaluta DOGS come la causa della caduta della rete.

I problemi per TON però potrebbero non essere terminati qui poiché l’arresto di Pavel Durov, CEO di Telegram in territorio francese, non ha ancora raggiunto un punto di svolta.

Gli investitori alla ricerca di meme coin su cui puntare, stanno cercando quindi di prendere le distanze da questa blockchain, riversandosi su progetti in prevendita dall’alto potenziale.

Meme coin su cui puntare: PlayDoge (PLAY) è la prossima 100x?

Il progetto che molti utenti hanno preso di mira è PlayDoge, un Play-to-Earn che ha raggiunto quota 6,4 milioni di dollari in finanziamenti. Il successo, però, era prevedibile grazie alla brillante intuizione del team di sviluppo.

Non solo si sono cimentati in un segmento in crescita, ma hanno sfruttato uno dei meme più popolari, Doge, e un trend giapponese che ha preso alla sprovvista il mondo intero qualche decade fa: il Tamagotchi.

Il progetto prevede la creazione di un gioco, lanciato in un secondo momento su smartphone, che permetterà di giocare con un piccolo Doge in pixel grafica.

Questo potrà sopravvivere grazie al supporto dei giocatori, che potranno sfruttare i token PLAY per migliorare le proprie prestazioni. Un classico schema, quindi, che ha attirato l’attenzione degli investitori.

L’acquisto del token PLAY, attualmente in prevendita, permette l’entrata nel progetto a un costo base, occasione che difficilmente si ripeterà in futuro.

Il prezzo è di 0,00532$ ma aumenterà nel corso della prevendita, quindi per massimizzare i guadagni è importante essere tra i primi sostenitori

Inoltre, è anche possibile bloccare i token tramite il protocollo di staking, per ricevere ricompense con un tasso dinamico. Un modo per garantire sia il mantenimento del prezzo del token dopo il listing, sia per migliorare l’operatività sulla blockchain.

PlayDoge ha un alto potenziale perché in grado di attrarre utenti non solo dallo spazio delle criptovalute ma anche nostalgici del Tamagotchi e giocatori che hanno come solo obiettivo il divertirsi con l’applicazione, partecipando però attivamente nello scambio e nell’acquisto della valuta principale.

Tra l’altro la prevendita di Playdoge sta volgendo al termine, si tratta quindi di un’occasione da cogliere al volo.

Vai alla prevendita di PlayDoge