Cronaca

LOMAZZO / TURATE / SOLARO – Cade della bici e finisce all’ospedale: la disavventura ieri alle 20 in via Mazzini a Solaro, è accorsa l’ambulanza della Croce rossa di Saronno per soccorrere il malcapitato, comunque non in pericolo.

L’altra notte a Lomazzo lungo la provinciale 32 per una caduta della motocicletta è stata soccorsa una ragazza di 27 anni, trasportata con una ambulanza della Croce rossa all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel comasco per lesioni varie ma di non particolare gravità.

Ieri a Turate in viale Roma una automobile è uscita di strada: è rimasto ferito un uomo di 69 anni, soccorso da una ambulanza della Croce azzurra di Cadorago e medicato direttamente sul posto di lievi contusioni. Sul luogo del sinistro è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

30082024