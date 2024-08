Città

SARONNO – Lunedì 2 settembre partono i lavori per la realizzazione della “Dorsale Varesina”, detta anche “Varesina Ciclabile”, da un progetto finanziato con 1.046.800 euro dalla Provincia di Varese e con 246.720 euro dall’Amministrazione comunale saronnese, con l’obiettivo di realizzare un percorso sostenibile e sicuro, dal confine con Caronno Pertusella a quello con Gerenzano, il sud con il nord di Saronno e le città contigue.

Altre piste ciclabili sono state realizzate o sono in corso di realizzazione, quale parte del progetto complessivo “Dorsale Varesina”, per collegare con percorsi ciclabili sicuri Saronno con Varese e il Canton Ticino. Questi interventi riguardano Caronno Pertusella, Cislago e Tradate. Questo tratto di Varesina Ciclabile si svilupperà lungo via Varese, dall’incrocio con viale Lombardia sino al confine con Gerenzano.

Le due aziende assegnatarie dei lavori, aggiudicati a seguito di gara il 25 giugno scorso, opereranno contemporaneamente, ma su due aree distinte: inizialmente un’impresa lavorerà sull’aiuola posta dopo il civico 6, all’altezza della rotatoria all’incrocio con viale Lombardia e sulla banchina stradale sul lato opposto di via Varese. La seconda impresa opererà sulla banchina stradale posta dopo l’incrocio con via Milano, lungo il muro che delimita l’area dismessa.

I lavori per la realizzazione complessiva della nuova struttura saranno effettuati gradualmente, a lotti, e termineranno, meteo permettendo, a febbraio 2025. “Si tratta dell’intervento più importante di questo tipo mai realizzato a Saronno, sia per lunghezza che complessità e importo dei lavori che sono finanziati in gran parte dall’Amministrazione della Provincia di Varese, che è molto sensibile ai temi ambientali e della sicurezza ciclabile e pedonale – spiega l’assessore alla Mobilità e Ambiente, Franco Casali – Quest’opera, una volta completata, oltre a migliorare i collegamenti del Quartiere Matteotti con la città, faciliterà i percorsi casa-scuola e casa-lavoro, urbani ed extraurbani, oltre a quelli di diporto e cicloturistici, permettendo così anche una riduzione del traffico veicolare su una strada molto trafficata”.

Commenti