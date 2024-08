Città

SARONNO – Giardinieri in azione con piattaforma, motoseghe e cesoie per la spalcatura dei platani del tratto centrale di via Varese. Da qualche giorno la banchina a destra della carreggiata, procedendo in direzione di Gerenzano, è transennata con nastro bianco e rosso con tanto di cartello di divieto di sosta.

A spiegare perchè è impossibile parcheggiare è proprio il cartello che parla di un intervento di spalcatura delle piante dell’arteria. E’ un intervento di cui aveva parlato più volte in passato anche l’assessore all’Ambiente Franco Casali. In sostanza è come spiega la Treccani un “tipo di potatura che si pratica sia sugli alberi da frutto sia sulle piante forestali (olmo, quercia, frassino, ecc.) che consiste nell’eliminazione dei rami dei palchi inferiori delle piante”. Lo scopo è quello di “dare un assetto equilibrato alle singole chiome o quello di favorire l’aerazione e l’illuminazione”.

