Altre news

SARONNO – Venerdì caldo e soleggiato per la città degli amaretti. Secondo le previsioni di 3b meteo, a Saronno oggi venerdì 30 agosto è previsto bel tempo con sole splendente per tutta la giornata, senza rischio di piogge. Le temperature oscilleranno tra una massima di 32°C e una minima di 22°C, con lo zero termico che si attesterà a 4355 metri. I venti saranno deboli, provenienti da Nord-Nordest al mattino e da Sudovest nel pomeriggio. Non sono previste allerte meteo.

Sempre per oggi la situazione in Lombardia è la seguente: un campo di alta pressione continuerà a garantire condizioni stabili e soleggiate in tutta la regione. Sulle basse pianure occidentali, basse pianure orientali, pedemontane-alte pianure e Prealpi occidentali, i cieli saranno prevalentemente sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Sulle Orobie, i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, con una maggiore variabilità nelle ore centrali del giorno. Sulle Prealpi orientali, i cieli resteranno sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, con qualche possibile addensamento in serata. Sulle Alpi Retiche, i cieli saranno inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, con un aumento della nuvolosità a partire dal pomeriggio. I venti saranno deboli, inizialmente orientali e in rotazione verso i quadranti sud-occidentali, con lo zero termico intorno ai 4250 metri.