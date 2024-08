Città

SARONNO – Ieri sera, giovedì 29 agosto, ha sventato un inquietante tentativo di furto in stazione: ha allertato le vittime, è stato minacciato ma ha allertato le forze dell’ordine. E stamattina ha scritto una mail al sindaco Augusto Airoldi, inviata anche a ilSaronno, perche “la situazione in città non si può più accettare”.

La lettera, regolarmente firmata con nome e cognome, è stata inviata alla mail ufficiale del sindaco Augusto Airoldi in comune e a ilSaronno con oggetto “verso il baratro”

Il saronnese, che si rivolge al primo cittadino, parte dal resoconto dell’accaduto: “Mi permetto di appellarmi di nuovo a lei non solo come primo cittadino di Saronno ma anche come singola persona che vive la nostra comunità. Ieri sera alle 21 transitando davanti alla stazione, piazza Cadorna, ho assistito aduna scena surreale e allo stesso tempo inquietante.

Surreale perché una madre ferma con la macchina sul lato della banchina degli autobus, dopo aver caricato due persone, presumo la figlia ed un’amica, ha subito un tentativo di furto da parte di un ragazzo che ha provato ad aprire il portellone del baule per trafugare i trolley appena caricati.

Inquietante perché appena ho suonato per avvisare i passeggeri, il ragazzo ed i suoi amici si sono avvicinati alla mia auto con un’aggressività surreale, minacciosi ed esagitati. Ero in macchina con mio figlio quindi mi sono allontanato facendogli segno di stare calmi, ma due di loro ci hanno seguiti fino allo stop prima della svolta.

Ho allertato i carabinieri di Saronno, che mi hanno invitato ad allontanarmi avvisandomi che avrebbero subito mandato una pattuglia. Mi auguro che tutto sia stato ripreso della telecamere (sempre che qualcuno le guardi…)”.

Segue la considerazione sulla situazione generale in città: “Il tema vero al di là del singolo episodio è che non possiamo più accettare (tutti Lei compreso e per primo) la situazione in centro a Saronno. La sicurezza non può appartenere ad una fede politica, appartiene a tutti come sicuramente non può essere la sua Amministrazione l’unica responsabile ma forse corresponsabile come le Amministrazioni precedenti. Per chi ritiene sia solo percepita, per renderla tangibile basta fare una passeggiata in centro post chiusura negozi fino alle 21, impossibile non vedere…”

Chiare le richieste: “Servono servizi in borghese, perché le pattuglie sono un palliativo per un inutile percezione di sicurezza momentanea. Tutte le volte che le vedo in stazione, l’unico effetto sortito è il cambio di marciapiede da parte dei balordi che stanziano in piazza Cadorna e aree limitrofe. Vanno controllati e “infastiditi” nelle loro attività quotidianamente. Saronno sta diventando terreno non solo fertile ma area protetta per questi personaggi che si sentono intoccabili e padroni della città.

Chiunque abbia un minimo rispetto per la propria città ed il suo futuro, chiunque abbia un po’ di amor proprio ed aspiri ad un livello decente della qualità della vita e, non ultimo, chiunque abbia voglia di svegliarsi dal torpore e dal letargo in cui è relegato deve dire basta!”

Dura la chiosa che riguarda non solo il sindaco e l’Amministrazione ma l’intera città: “O risorgiamo come comunità o continueremo ad essere assuefatti, come dei drogati, ad una realtà misera e decadente che Saronno non merita. O riprendiamo in mano la situazione o il passo verso il baratro sarà breve e la rovina che ci attende irreversibile“.

