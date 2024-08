Softball

BOLLATE – La città di Bollate si prepara ad ospitare la sesta edizione del prestigioso torneo di softball giovanile “Città di Bollate”, che si terrà da oggi 30 agosto al 1 settembre. Questo evento, riservato alla categoria Under 16, vedrà la partecipazione di otto squadre provenienti da diverse regioni italiane e anche da fuori confine, pronte a competere in un girone unico all’italiana.

Il torneo, organizzato dalla società Bollate Softball, è un appuntamento fisso per gli appassionati di questo sport e offre una straordinaria vetrina per i giovani talenti del softball. Le squadre in gara includono formazioni di grande tradizione come Bollate, Bulls, Rhea di Caronno, Friul 81, Milano, Italia U13, Joudrs Praga e Saronno. Si gioca sui campi di Ospiate (foto).

Programma delle partite

L’azione inizierà venerdì 30 agosto, con una serie di avvincenti incontri che occuperanno tutta la giornata. La cerimonia d’apertura avrà luogo alle 19.30, dopo le prime sei partite che vedranno affrontarsi le squadre nei tre campi predisposti.

Il sabato 31 agosto sarà una giornata altrettanto intensa, con partite in programma dal mattino fino al tardo pomeriggio. La giornata si concluderà con l’atteso “Home run derby”, un’esibizione spettacolare che promette di intrattenere il pubblico con potenti battute fuori dal campo.

Domenica 1 settembre sarà il giorno delle finali. Dopo gli incontri di classificazione, le squadre si contenderanno il titolo nelle finali per il 5°-6° posto, 3°-4° posto, e infine nella finalissima per il 1°-2° posto. La giornata si concluderà con la cerimonia di premiazione alle ore 17:30.

Un torneo di crescita e competizione

Il “Torneo Città di Bollate” rappresenta non solo un’occasione di competizione sportiva di alto livello, ma anche un’opportunità per i giovani atleti di vivere un’esperienza di crescita, sia personale che di squadra. L’evento, infatti, è conosciuto per il suo spirito di amicizia e fair play, valori fondamentali nel mondo dello sport.

Con un programma così ricco e squadre di talento in campo, il torneo promette di essere un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di softball e per chiunque voglia assistere a partite emozionanti e ben giocate.

30082024