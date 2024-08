iltra2

CARONNO VARESINO – Tamponamento con feriti ieri alle 10.40 in via Marconi a Caronno Varesino, per prestare i primi soccorsi ed i rilievi del sinistro è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno, affiancata da una ambulanza del Sos.

Ad avere bisogno di cure mediche un ragazzo di 28 anni ed una donna di 55 anni, non sono apparsi in condizioni preoccupanti e sono stati trasportati all’ospedale Galmarini di Tradate per tutti gli accertamenti del caso. I militari dell’Arma, com’è la prassi in simili circostanze, hanno compiuto i rilievi del sinistro al fine di chiarire con precisione la dinamica dei fatti e mettere a fuoco le eventuali responsabilità.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: pattuglia dei carabinieri in servizio sul territorio)

30082024