SARONNO – Le tartarughe nella vasca del torrente Lura all’altezza del ponte di via Tommaseo. Sono state avvistate per la prima volta lo scorso 22 agosto e malgrado i tentativi di recupero sono ancora lì nell’acqua stagnante e tutt’altro che trasparente. Proprio l’acqua che in quel punto è molto sporca non consente di vederle quando sono in immersione ma non è difficile notarle quando si mettono sui sassi a prendere un po’ di sole oppure galleggiano nell’acqua.

E d’altra parte è quello uno dei pochi punti, nel tratto urbano, dove dell’acqua c’è ancora; per il resto il torrente è quasi completamente in secca. La presenza di tre tartarughe lacustri era stata nei giorni scorsi segnalata alla polizia locale, per catturarle e spostarle in una “oasi” loro dedicata si erano attivati gli ispettori ambientali ma per adesso, evidentemente, non sono state ancora prese.

Certo, sono carine ma sono anche pericolose per l’ambiente: sono le classiche tartarughe in libera vendita che, purtroppo, quando diventano troppo grosse i proprietari abbandonano nell’ambiente: è una specie del nord America, molto vorace e pericolosamente per l’ecosistema locale.

