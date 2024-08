Città

SARONNO – Settembre si apre all’insegna della musica a Saronno. Corso Italia è l’ormai celeberrima location (tanto che quella che andrà in onda nel week-end è ormai la decima edizione) di ‘Saronno in vinile’ l’iniziativa organizzata da l’Associazione 33&45.

Questa domenica, 1 settembre, dalle 10 alle 18 15 gazebo di amici, cultori, collezionisti e affezionati dei microsolchi, pronti a proporre al pubblico tonnellate di dischi e materiale fonografico, Cd, Dvd, libri, gadget e arte a tema musicale, merchandise e memorabilia, all’aperto, ad accesso libero lungo

tutto il corso Italia.

In caso di maltempo, l’evento si sposterà sotto i portici di Piazza De Gasperi.

La formula di questa festa della musica non cambia e il materiale presente soddisferà ogni palato, dal più raffinato collezionista, al curioso appassionato, dal maniaco di seconda mano, a chi è sempre in

cerca di buoni affari, con un occhio particolare per i giovanissimi che stanno abbracciando la sana passione ‘vintage’ e ‘vinilica’.

Trovandoci in centro città, bar e aree ristoro saranno presenti e limitrofe al luogo di svolgimento.

Gli organizzatori invitano i partecipanti a portare i propri dischi per scambiarli con gli espositori.

