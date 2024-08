Basket

SARONNO – Primo test casalingo sabato sera per l’Az Robur Saronno neopromossa in serie B Nazionale che al Palaronchi di via Colombo ha ospitato il College basketball di Borgomanero, formazione della categoria inferiore. Un intenso match malgrado il gran caldo, nessuno si è tirato indietro e la gara ha senz’altro fornito utili indicazioni ai rispettivi allenatori. Per quanto riguarda i roburini, obiettivo quello di creare la giusta amalgama fra i riconfermati ed i nuovi innesti, Giacomo Maspero e Niccolò Giulietti, che sono arrivati unendosi al gruppo nelle ultime settimane.

Saronno sempre in vantaggio, è finita 100-79.

Per i saronnesi del presidente Ezio Vaghi il prossimo appuntamento è fissato martedì prossimo alle 20.30 a Bormio (Sondrio) per l’amichevole contro il Francoforte, appena salito nella massima serie tedesca ed in ritiro pre-stagionale in Valtellina. Si giocherà alle 20.30; quindi i roburini parteciperanno nel prossimo fine settimana al torneo di Legnano.

(foto: un momento dell’incontro fra Az Robur Saronno e Borgomanero)

