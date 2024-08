Basket

SARONNO – Primo impegno casalingo della nuova stagione per l’Az Robur Saronno (neo promossa in serie B nazionale maschile) che, dopo il debutto a Seveso con la Pallacanestro Cantù, affrontera oggi, sabato, dalle 19 al Palaronchi di via Colombo il College Basket Borgomanero.

I piemontesi, settore giovanile di alto livello, disputeranno il campionato di Serie B Interregionale (la categoria inferiore rispetto a quella dei saronnesi). Per la Robur sarà un test in cui mettere benzina nelle gambe in vista del primo impegno ufficiale della stagione di Serie B Nazionale Old Wild West. Appuntamento alle 19, ad ingresso libero. Una occasione per iniziare a conoscere la squadra biancazzurra che affronterà il prossimo campionato.

(foto archivio: Palaronchi gremito per l’Az Robur Saronno)

31082024