Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Furto a Milano, preso a Caronno Pertusella: protagonista di questo episodio uno straniero. Singolare anche la refurtiva, rappresentata da alcune cuffie wifi per Iphone. Il furto era avvenuto l’altro giorno ad Assago, periferia sud milanese, il legittimo proprietario ha compiuto la geolocalizzazione ed ha scoperto che il ladro si trovava in piazza Pertini, nei pressi della stazione ferroviaria di Caronno Pertusella ed ha avvisato le forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale che ha sorpreso un tunisino di 52 anni con la refurtiva. Lo straniero ha detto di non essere lui il ladro ma di avere comprato le cuffie da uno sconosciuto: è stato denunciato per ricettazione, reato più grave rispetto a quello di furto.

Per il tunisino guai ulteriori, quando si è scoperto che si trova in Italia senza permesso di soggiorno: è stato disposto il decreto di espulsione ed è arrivato anche il foglio di via che gli vieta di tornare a Caronno Pertusella.

(foto archivio: la stazione di Caronno Pertusella)

31082024