news

Le meme coin rappresentano a tutt’oggi un’opportunità vantaggiosa per gli investitori, per la loro peculiarità di poter offrire enormi guadagni investendo anche piccole cifre.

Il rovescio della medaglia è che sono token rischiosi, ma una buona dose di rischio non può mancare se si cercano i grandi guadagni.

Vediamo insieme una breve panoramica sui tre progetti più interessanti del momento, che possono regalare ottimi ritorni nei prossimi tre mesi.

DOGS

DOGS è una meme coin nata su TON, la blockchain di Telegram, e distribuita tramite Airdrop a tutti gli utenti che hanno avuto accesso al canale. In pratica gli utenti vengono ricompensati in base agli anni di fedeltà sul social network.

Da qualche giorno DOGS è anche disponibile su Binance dove ha debuttato riscuotendo grande successo.

Dogs è una meme coin nata per incarnare lo spirito di Telegram. Inoltre gli utenti possono guadagnare token anche attraverso un programma di affiliazione.

L’81,5% dell’offerta totale è destinata alla comunità, di cui il 73% riservato agli utenti di Telegram più anziani.

Facendo leva sull’enorme diffusione di Telegram, il canale del progetto ha raggiunto i 4 milioni di utenti in meno di una settimana. Il lancio del token è avvenuto il 26 agosto.

POPCAT

POPCAT è una meme Coin ispirata a un gatto che muove velocemente la bocca (da cui l’effetto POP), che ha registrato un incremento del 21% nell’ultima settimana, con una capitalizzazione di mercato di $ 675 milioni.

Questa performance ha fatto entrare di diritto Popcat nella top 100 dei token tracciati da coinmarketcap.com.

Popcat è quotato sui principali exchange e sui DEX ed è stato sviluppato e lanciato su Solana (SOL), che è progressivamente diventata la blockchain favorita per le meme coin, per i suoi costi transazionali più bassi che si traducono in un maggior risparmio per gli investitori.

Crypto all Stars

Crypto All Stars è una meme coin in prevendita che rompe gli schemi e offre una piattaforma unica dove poter mettere in staking tutte le meme coin più famose, ricevendo in compensi token $STARS, il token di utilità del progetto.

Anche acquistando in prevendita è possibile mettere in staking sin da subito i propri token iniziando a guadagnare ricompense quando l’APY (l’interesse annuale) è ancora alto.

Fin dal primo giorno del lancio dell’ecosistema Meme Vault si potranno mettere in staking meme coin come Pepe Coin, Doge Coin, Shiba Inu, Floki Inu, Based Brett, Mog Coin, Milady, Turbo, Toshi The Cat, Coq Inu e Bonk Coin. In futuro è prevista l’implementazione di ulteriori token.

La prevendita viaggia spedita verso il milione di dollari, con il prezzo del token ancora a quota $0,00141.

Il progetto ha già riscosso molto seguito, grazie anche all’importanza che viene data nella sua tokenomica allo sviluppo del marketing e dei canali social.

La community è composta da un numero considerevole di follower su piattaforme come X, quasi 6.000 iscritti e Telegram, con quasi 2.000 iscritti.

Insomma, un progetto che si è affacciato solo da pochi giorni nel mercato delle ICO di meme coin, ma con aspettative di crescita molto alte.

Vai alla prevendita di Crypto All-STars