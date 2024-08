Comasco

LOMAZZO – Domenica 1 settembre il comitato di Lomazzo della Croce rossa italiana aprirà le sue porte in occasione dell’open day Cri, nella sede di via dello Sport 7 a Lomazzo. Dalle 16 alle 19 sarà possibile visitare la sede, incontrare i volontari, vedere da vicino automezzi e attrezzature o partecipare ad attività per grandi e bambini. Un’occasione anche per reclutare nuovi volontari, che potranno chiedere informazioni al desk.

Nello specifico, oltre all’immancabile intrattenimento dedicato ai più piccoli con ambulanza dei pupazzi e truccabimbi, è tanta l’attenzione dedicata alle attività di formazione, con una gara Bls in cui mettersi alla prova e scoprire se si è in grado di eseguire un massaggio cardiaco efficace, ma anche introduzione alle manovre salvavita pediatriche, per genitori o nonni e cenni di primo soccorso, per tutti; interesse anche per la salute dei più giovani, con attività di sensibilizzazione verso le malattie sessualmente trasmissibili.

Per chi è curioso di sapere cosa contenga il vano di un’ambulanza, come siano attrezzati i pulmini per i trasporti sociali o sanitari, ci sarà l’occasione di vedere da vicino i veicoli della Croce rossa di Lomazzo.

Non manca il fine solidale: sarà possibile portare materiale didattico da donare alle famiglie in difficoltà con figli che frequentano le scuole dell’obbligo.

(foto archivio)

30082024