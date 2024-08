news

Le meme coin vanno e vengono, ma ogni tanto un progetto cattura l’attenzione del mercato in grande stile.

Crypto All-Stars (STARS) è l’ultima a diventare virale, con la sua prevendita che si avvicina al traguardo di 1 milione di dollari.

Ma è la criptovaluta più promettente in cui investire quest’anno?

MemeVault – Lo sportello unico per lo staking di meme coin

MemeVault è il cuore di Crypto All-Stars, offrendo una piattaforma di staking di criptovalute semplificata per le meme coin.

Che tu sia interessato a Dogecoin, Shiba Inu o Pepe, MemeVault semplifica il processo di staking consentendoti di mettere in staking le tue monete in un unico posto.

Non dovrai più passare da un protocollo all’altro per ogni moneta.

Ciò che distingue MemeVault è la sua base sullo standard ERC-1155 di Ethereum.

Questa configurazione significa che può gestire più token e catene in un singolo contratto, aiutandoti a risparmiare sulle commissioni.

E quando metti in stake le tue monete nel MemeVault, non le tieni semplicemente sedute.

Stai guadagnando token STARS come ricompensa.

Se possiedi già STARS, sbloccherai anche rendimenti da triplo staking.

È un ottimo modo per aumentare il tuo ritorno sulle meme coin.

Il team di Crypto All-Stars è sicuro che questo sistema stimolerà la domanda di STARS, attraendo chiunque cerchi di ottenere il massimo dal proprio investimento.

Non sorprende che la configurazione di MemeVault abbia avuto un grande successo nella comunità.

Ora ci sono oltre 7.300 persone distribuite sui canali Twitter e Telegram di Crypto All-Stars.

Il token STARS è in ascesa mentre la fase di prevendita si avvicina al traguardo di 1 milione di dollari

La prevendita di Crypto All-Stars sta suscitando un enorme interesse, con oltre $ 860.000 già raccolti.

In questo momento, puoi accaparrarti i token STARS per $ 0,0014135 ciascuno.

Ma non aspettare troppo a lungo: il prezzo aumenterà quando inizierà la prossima fase di prevendita tra due giorni.

Ciò che sta davvero catturando l’attenzione delle persone è la strategia di tokenomics ben ponderata del team.

Secondo il whitepaper del progetto, il 20% della fornitura di token verrà utilizzato per la prevendita, il 25% per le ricompense di staking e un altro 20% per gli sforzi di marketing.

Per finire, hanno persino ottenuto audit da SolidProof e Coinsult, dando agli investitori un ulteriore livello di sicurezza.

Guardando al futuro, una volta terminata la prevendita, STARS sarà quotata su un DEX.

Tuttavia, la vera eccitazione inizierà quando MemeVault sarà attivo.

Quando ciò accadrà, la domanda di STARS potrebbe salire alle stelle poiché i possessori di meme coin si affretteranno a puntare i loro token e ricevere il triplo delle ricompense.

Si dice persino che le quotazioni CEX potrebbero essere all’orizzonte se tutto andrà secondo i piani.

Crypto All-Stars potrebbe rivelarsi la criptovaluta più promettente da comprare quest’anno?

STARS è la criptovaluta più promettente in cui investire oggi?

Ha sicuramente alcune caratteristiche che la rendono più di una semplice meme coin.

Mentre crypto come PEPE e WIF si basano esclusivamente sull’umorismo a tema canino, STARS offre qualcosa di più sostanziale tramite la funzionalità MemeVault.

Quindi, Crypto All-Stars sarà un successo garantito?

Nel mercato delle criptovalute, niente lo è mai.

Ma date le innumerevoli meme coin senza utilità in circolazione, Crypto All-Stars sta sicuramente cercando di distinguersi.

Visita la prevendita di Crypto All-Stars