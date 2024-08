Eventi

SARONNO – Nuova occasione di confronto per gli appassionati di scacchi di Saronno e del circondario. Domenica 1 settembre si terrà a Saronno il sesto trofeo Cra Fnm di scacchi, organizzato dal circolo Scacchi Saronno con il patrocinio della Città di Saronno.

Il torneo si svolgerà nello spazio “Il Chiostro” in viale Santuario 11, con inizio alle 14:30 e le premiazioni previste per le 18:00. L’evento è aperto a tutti, con categorie per junior, adulti, donne, ipovedenti e non vedenti. Il formato della competizione prevede un girone svizzero di cinque turni, con un tempo di riflessione di 15 minuti per partita.

La quota di iscrizione è di 10 euro, mentre per i partecipanti under 14 è di 5 euro; il ricavato sarà devoluto a sostegno della scuola di scacchi per ciechi.

(foto archivio: una precedente edizione dell’evento)

