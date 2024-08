Città

SARONNO – Verrà inaugurato sabato 31 agosto alle 16.30 il rinnovato nido Candia, ovvero l’asilo del quartiere Prealpi che è stato oggetto di un’importante riqualificazione voluta dall’Amministrazione comunale. “L’intento è stato quello di restituire ai bambini del quartiere una sede rinnovata, confortevole, colorata, attrezzata e dotata di migliorie energetiche, in un mix che sarà apprezzatissimo dai piccoli ospiti” spiega l’assessore Francesca Pozzoli che ha seguito il progetto. Qui la diretta de ilSaronno

Per questo motivo, l’Amministrazione e il presidente dell’istituzione Zerbi Giuseppe D’Elia invitano le famiglie e il personale alla cerimonia organizzata per sabato pomeriggio: sarà un momento di convivialità in cui poter “sbirciare” in anteprima la struttura, pronta per aprire le sue porte lunedì 2 settembre. Per l’Amministrazione c’è particolare orgoglio nella presentazione del plesso rinnovato per la grande attenzione per l’aspetto estetico e del colore per esterni e arredi ma anche perchè rappresenta il primo step del rinnovamento dei plessi del quartiere che ha il suo fulcro nella realizzazione della scuola elementare Rodari situata proprio davanti al nido Candia. Un cantiere partito nelle ultime settimane e che durerà due anni.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti