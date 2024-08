Città

SARONNO – Ieri, venerdì 30 agosto, è stata ufficialmente riaperta via Roma dopo i lavori di asfaltatura e la prima parte dei lavori per la segnaletica orizzontale.

Le polemiche non sono però finite: se durante l’estate a far discutere erano stati i tempi dei cantieri ora il tema è la dimensione di carreggiata, pista ciclabile doppio senso e parcheggi. E già perchè da quando la nuova arteria è pronta capita di vedere capannelli di persone discutere indicando la ciclabile o i parcheggi e c’è chi arriva persino con il metro da cantiere.

A riassumere i dubbi Francesco Banfi in un post su Facebook: “Oggi ho percorso per la prima volta la nuova via Roma e nel parcheggio l’auto in sosta è fuori dagli spazi. Mi ritrovo tra alcuni abitanti, commercianti e passanti che commentano, qualcuno misura. I parcheggi sono larghi poco più di 180 centimetri: anche facendo parcheggi a filo cordolo del marciapiede un suv può uscire dagli spazi”.

Il problema però non è solo la misura dei parcheggi ma anche quello degli altri elementi ossia carreggiata e ciclabile, Banfi spiega: “La pista ciclabile è larga 2 metri contando il cordolo, a norma dovrebbe essere almeno 1,50 metri se a senso unico, 2,50 metri se a doppio senso: quindi è a senso unico o a doppio senso (e fuori norma)? Un passante dice che ha dubbi sulla carreggiata: probabilmente con il camion avrebbe difficoltà a percorrere in caso di auto che esce dai parcheggi e, soprattutto, biciclette sulla ciclabile. E chissà un pullman”.

lasciano una serie di domande: “Mi inizio così a chiedere se si dovesse verificare un incidente (come non se ne sono mai verificati fino ad oggi): la colpa sarebbe dell’auto parcheggiata? Dell’auto che procede sulla carreggiata? Della bicicletta che procede sulla ciclabile a senso unico? E quale sarebbe il senso corretto (verso il centro o verso Solaro)? Sarebbe colpa del comune? Forse conviene un attimo fermarsi e pensare bene sul da farsi prima che succeda come Misure e dubbi che: “Mi inizio così a chiedere se si dovesse verificare un incidente (come non se ne sono mai verificati fino ad oggi): la colpa sarebbe dell’auto parcheggiata? Dell’auto che procede sulla carreggiata? Della bicicletta che procede sulla ciclabile a senso unico? E quale sarebbe il senso corretto (verso il centro o verso Solaro)? Sarebbe colpa del comune? Forse conviene un attimo fermarsi e pensare bene sul da farsi prima che succeda come nell’altro tratto di via Roma dove da non c’erano incidenti e poi tre nel giro di poco, dei quali uno purtroppo mortale “.



L’ufficio tecnico del Comune, come di consueto, avrà verificato il rispetto delle normative sia in fase progettuale che realizzativa. Chiederemo comunque ai tecnici comunali una ulteriore verifica anche a seguito di quanto segnalato da Banfi”. Arriva subito la risposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Pozzoli: “Stiamo parlando di misure e aspetti tecnici progettuali di competenza degli uffici. L’Amministrazione dal canto suo ha ritenuto opportuno riqualificare quest’asse fondamentale di accesso alla città senza stravolgerne la natura e completare la ciclabile di via Roma per garantire un collegamento su due ruote sicuro ed omogeneo cosi importante come questo che da Solaro conduce al centro di Saronno – così come rivendica la necessità della varesina ciclabile sull’asse Milano-Varese – ha stanziato i fondi per l’intervento di via Roma e ha dato mandato alla struttura tecnica di realizzarlo.. Chiederemo comunque ai tecnici comunali una ulteriore verifica anche a seguito di quanto segnalato da Banfi”.

