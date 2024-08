Città

SARONNO – “Negli ultimi mesi la città di Saronno è stata teatro di un incremento preoccupante di atti criminosi, tra cui furti, scippi e aggressioni, che hanno contribuito a creare un clima di crescente insicurezza tra i cittadini. Nonostante le promesse fatte durante la campagna elettorale, l’amministrazione del sindaco Augusto Airoldi si è dimostrata inefficace nel garantire la sicurezza pubblica. Airoldi non solo non ha saputo mettere in atto misure concrete per arginare la microcriminalità, ma sembra anche incapace di rispondere alle preoccupazioni sollevate dai cittadini, come nel caso delle richieste di maggiore protezione per gli studenti, rimaste inascoltate per mesi”.

“L’assenza di un progetto-sicurezza, in aggiunta all’inerzia del sindaco e della sua giunta, sta lasciando Saronno in una situazione di crescente degrado.

L’amministrazione Airoldi non solo si è dimostrata inefficace nel garantire la sicurezza, ma ha anche fallito nel coinvolgere adeguatamente la cittadinanza, a partire dalla mancata convocazione della commissione sicurezza, istituita dallo stesso sindaco Airoldi, ma di fatto ignorata nei momenti cruciali, vanificando ogni tentativo di un approccio concertato al problema. Le richieste della Lega Lombarda, che da anni sollecita maggiore attenzione sulla sicurezza, continuano a cadere nel vuoto. Questi appelli, volti a implementare il controllo del territorio, restano ignorati, lasciando la città priva di un presidio adeguato contro la criminalità”

