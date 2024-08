Città

SARONNO – “L’amministrazione e il sindaco hanno scelto la strada dell’imbarazzante e colpevole silenzio di fronte all’escalation di atti criminosi che quotidianamente ormai avvengono in città”.

Inizia così la nota di Forza Italia Saronno in merito al tema della sicurezza dopo gli ultimi episodi avvenuti in città soprattutto tra la stazione e il Municipio e dopo la lettera aperta del cittadino rivolta al sindaco Augusto Airoldi.

“Non si contano le aggressioni, le risse, gli scippi. Tante le denunce anche epistolari da rendere evidente quanto sia ingiustificabile continuare ad affermare che tutto si risolverebbe con Polfer, dal momento, appunto, che la maggior parte degli episodi denunciati avvengono in strada”

Gli azzurri puntano il dito sul silenzio dell’Amministrazione e del primo cittadino Augusto Airoldi non solo sulla mancanza di risposte alla mancanza di sicurezza ma anche in una sorta di mancanza di empatia e vicinanza con le vittime e i cittadini spaventati.

“La città è scossa dai continui episodi messi in atto da malviventi in ogni ora del giorno e della notte e i cittadini attendono le parole del primo cittadino che non parla. Non proferisce parola, nessun commento, nessuna parola di comprensione e di conforto. Siamo in una situazione incredibile: da una parte nulla di concreto si fa per cercare un modo per contenere una situazione gravissima ed emergenziale, coinvolgendo la polizia locale in maggiore attività di dissuasione e di controllo, chiedendo la collaborazione di vigilantes dal momento che il corpo dei vigili è sotto organico o nominando un assessore alla sicurezza come più volte da noi suggerito, dall’altro continua a mancare una vicinanza anche empatica del sindaco che è chiamato a gran voce dai suoi cittadini frustrati, preoccupati e irritati dall’attuale situazione”

A fronte di queste carenze arriva l’intervento di Forza Italia: “Cogliamo ancora una volta l’occasione per chiedere una messa in atto di azioni efficaci e una fattiva e reale partecipazione nonché un accorato coinvolgimento di chi amministra per impedire che i toni si alzino con il pericolo di assistere a una “giustizia fai da te” di cittadini esasperati. Negando i problemi o facendo finta che non esistono non si fa altro che esacerbare situazioni sempre più incresciose rischiando di esasperare un clima già troppo teso”.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti