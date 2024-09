Calcio

SARONNO – Caldissima, sotto il profilo meteo, ed intensissima, sotto il profilo calcistico, la domenica per le squadre calcistiche della zona. Con la Coppa Italia e la Coppa Lombardia.

In serie D l’atteso derby Varese-Varesina, valevole per il primo turno: è finita 2-0 per i padroni di casa, gol di Valagussa al 10′ del primo tempo e nella stessa frazione di Molinari al 40′.

In Eccellenza la seconda partita della fase a gironi. Garda-Ardor Lazzate 3-0 nel girone 9, Caronnese-Leon 3-1 nel girone 8 e Valcalepio-Fbc Saronno 1-2 nel girone 6.

In Promozione nel girone 31 riposa l’Aurora Cmc, nel girone 27 riposa il Ceriano, nel girone 26 Universal Solaro-Viscontea Pavese 1-1 con gol solarese di Tartaglione e nel girone 7 la serale Pontelambrese-Academy Uboldo 4-2.

In Prima categoria c’è la Coppa Lombardia. Nel girone 8 Gerenzanese-Atletico Lomazzo 2-1 e Montesolaro-Rovellasca 1910 1-3; nel girone 7 Osl Garbagnate-Limbiate 2-3 e Garibaldina-Sc United 1-2 con gol ospiti di Marzorati e Livelli.

In Coppa Lombardia di Seconda categoria ha giocato anche il Dal Pozzo.

