Calcio

CASTELLI CALEPIO – Oggi per il Fbc Saronno nella prima partita ufficiale di questa stagione: l’appuntamento alle 16 per la prima gara della fase a gironi della Coppa Italia d’Eccellenza, a Castelli Calepio nella Bergamasca, contro il Valcalepio Fc. Su ilSaronno la diretta play by play dell’incontro.

Si gioca allo stadio comunale di via Ferrucci 1, arbitro Mirko Soncin di Voghera con assistenti Mauro Merlini di Milano e Philip Julian Buschmann di Milano. Il Saronno si presenta in trasferta sostanzialmente al completo, e dopo non avere mai perso nel pre-season (3 vittorie e un pareggio). I convocati da mister Marco Varaldi sono Barlocco, Gargarella, Ortolani, Pandini, Bello, Fasoli, Alvitrez, Pedrocchi, Siviero, Cabezas, Favilla, Martini, Brenicci, Gatti, Martini, Sardo, Locati, Mammetti, Vaglio e Pontiggia.

Col Valcalepio i saronnesi non hanno mai giocato: la formazione orobica è neopromossa in categoria. Le due squadre poi non si incontreranno in campionato perchè il Saronno è inserito nel girone A ed il Valcalepio ne girone C.





01092024