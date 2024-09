Calcio

LAZZATE – Un pari mercoledì scorso nel match casalingo con l’Arcellasco e, oggi pomeriggio, una sconfitta per l’Ardor Lazzate nella Coppa Italia d’Eccellenza. Questo pomeriggio in trasferta contro il Garda è finita 3-0 per i bresciani che vedono all’orizzonte il passaggio del turno: lazzatesi presto sotto grazie al gol di Pasini, poi la doppietta di Porro a chiudere il conto.

Risultati

Questi i risultati del girone 9 della Coppa Italia d’Eccellenza, fase regionale: 28 agosto Ardor Lazzate-Arcellasco 0-0, Orceana-Garda 0-0; 1 settembre Arcellasco-Orceana 0-2, Garda-Ardor Lazzate 3-0.

Prossimo turno

La disputa delle gare del prossimo turno è prevista nella serata di mercoledì 18 settembre alle 20.30. Si giocheranno Arcellasco-Garda ed Orceana-Ardor Lazzate.

La classifica del girone

Garda e Orceana 4 punti, Arcellasco e Ardor Lazzate 1.

(foto archivio)

01092024