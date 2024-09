Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Dopo il pareggio in trasferta per 0-0 contro il Cazzagobornato nel primo turno di Coppa Italia, la Caronnese vince per 3-1 la partita disputata nel primo pomeriggio di oggi contro il Leon aggiudicandosi, così, la vittoria del secondo turno di Coppa Italia.

La partita si sblocca dopo solamente 5 minuti di gioco grazie alla rete del capitano Urban Zibert che riesce a insaccare la palla in porta con un gran tiro rasoterra. Dopo il goal dello svantaggio, il Leon non riesce a reagire grazie ad una copertura quasi perfetta degli avversari che non hanno mai concesso spazi di gioco. Il primo tempo si conclude con il raddoppio rossoblu che arriva grazie ad un gran colpo di testa di Malvestio.

Nella seconda metà di gioco è nuovamente la Caronnese a partire fortissimo firmando il terzo goal del match con, ancora una volta, Malvestio che, con una zampata velocissima, riesce ad anticipare difensori e portiere avversario e, dunque, ad insaccare in rete. La prima vera reazione della squadra ospite arriva nella mezz’ora della ripresa, momento nel quale il Leon accorcia le distanza con la concretizzazione dagli undici metri di Pelle dopo che il direttore di gara aveva concesso un calcio di rigore a causa di un tocco di mano in area. La partita si conclude, così, con il risultato di 3-1.

La Caronnese trova, dunque, la prima vittoria ufficiale stagionale mettendo subito in chiaro il tipo di squadra e di gioco che farà vedere durante l’intera Coppa Italia e campionato. Risultato differente, invece, per il Leon che trova una netta sconfitta contro degli avversari, oggi, nettamente più forti in campo.