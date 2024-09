Calcio

UBOLDO – Pubblico delle grandi occasioni questo pomeriggio al centro sportivo di Uboldo per il debutto stagionale della Frazione calcistica Dal Pozzo che ha ospitato la Lainatese: è finita 1-2, per i gialloversi ha segnato Maggiore.

Ad Uboldo è andata in scena la prima gara ufficiale dell’annata 2024-2025, l’incontro era infatti valevole per la Coppa Lombardia. Match iniziato alle 15.30 ma con spalti aperti già alle 13.30 per creare anche una occasione di incontro e convivialità per tanti tifosi della formazione del Dal Pozzo, che infatti hanno risposto molto numerosi all’appello.

(foto: saluti finali della squadra della Frazione Dal Pozzo ai tifosi, al termine della partita contro la Lainatese. E poi come sempre non è mancato il “terzo tempo”)

