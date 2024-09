Groane

CESATE – La Croce Viola di Cesate, in collaborazione con Anpas, organizza un corso di formazione per volontari soccorritori. L’incontro di presentazione avrà luogo martedì 24 settembre alle 21 nella sala incontri dell’oratorio San Francesco. Questo evento rappresenta un’importante opportunità per chi desidera dedicarsi al volontariato nel campo del primo soccorso, acquisendo competenze essenziali per intervenire in situazioni di emergenza.

Durante la presentazione verranno illustrate le modalità di iscrizione, il programma del corso e gli obiettivi formativi. Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono contribuire attivamente alla sicurezza della comunità, offrendo il proprio tempo e impegno. Per ulteriori informazioni, gli interessati possono visitare il sito web ufficiale della Croce Viola Cesate all’indirizzo www.croceviolacesate.it.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio)

01092024