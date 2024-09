Città

SARONNO – Piscina di Saronno: corsi di nuoto, fitness e pallanuoto: tutte le conferme e novità.

Tanto colore, vetrate e spazi a misura di bimbo dentro e fuori: ecco il nuovo nido Candia.

L’intervento è stato professionale e rapido ma malgrado abbia richiesto pochi minuti è comunque stato sufficiente a catturare per qualche minuto i cislaghesi di passaggio. Sabato 31 agosto, sono stati diversi i cittadini che si sono fermati qualche istante a vedere il maestro Fabrizio Vendramin pittore, artista e live performer reso noto anche dal programma tv Italia got talent ripulire la panchina d’artista dei rondoni in piazza Castelbarco a Cislago.

La corrente elettrica è saltata per diverse volte in diversi punti della città. Uno stop all’erogazione durato pochi minuti che ha spento luci ed elettrodomestici facendo anche saltare qualche allarme.

Furto a Milano, preso a Caronno Pertusella: protagonista di questo episodio uno straniero. Singolare anche la refurtiva, rappresentata da alcune cuffie wifi per Iphone.

01092024