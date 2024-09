Città

SARONNO – Come ogni anno Saronno ad agosto si è svuotata ma grazie ad internet e agli smart phone dal mare, dai monti, dalle città d’arte, dai paesini in provincia e delle metropoli del mondo i saronnesi hanno continuato a leggere e ad informarsi su quanto accadeva in città. Anche questo mese ilSaronno ha superato il milione di pagine viste.

Ma quali sono stati gli articoli “più cliccati” nel mese vacanziero per eccellenza? In generale ottimi riscontro hanno avuto tutti gli articoli dedicati alle storie di animali, non è mancato un po’ di gossip anche se letture dei fatti di cronaca (rapine, aggressioni e lettere di cittadini) superano quelle delle notizie di bianca.

Ma passiamo alla classica vera e propria che ovviamente è influenzata anche dal giorno di uscita delle notizie (non serve dire che gli articoli pubblicati all’inizio del mese hanno avuto più “tempo” rispetto a quelli egli ultimi giorni).

Tema e città Link 1 Cervo volante nel parco Groane https://ilsaronno.it/2024/08/06/cervo-volante-nel-parco-groane-ricerche-in-corso/ 2 La rabbia della vittima dell'aggressione "senza motivo" davanti al Municipio https://ilsaronno.it/2024/08/28/saronno-la-rabbia-dellaggredito-davanti-al-comune-citta-invivibile-me-ne-andro/ 3 Appello del canile di Uboldo https://ilsaronno.it/2024/08/04/uboldo-lappello-del-canile-aiutateci-in-questo-mese-difficile/ 4 Nozze sul lago per il portiere dell'Fbc Frigerio e l'ex Miss Universo https://ilsaronno.it/2024/08/15/nozze-sul-lago-di-como-per-lex-portiere-dellfbc-frigerio-e-lex-miss-universo-italia-bonariva/ 5 Uboldo nuovo supermercato in periferia https://ilsaronno.it/2024/08/30/uboldo-nuovo-supermercato-in-arrivo-in-periferia/ 6 Maltempo a Turate: fiume d'acqua e grandine per strada https://ilsaronno.it/video/maltempo-a-turate-un-fiume-e-di-acqua-e-grandine/ 7 Edizione estiva per il biscotto del Santuario l'amoretto di Saronno https://ilsaronno.it/2024/08/09/saronno-da-sabato-10-in-santuario-lamoretto-di-saronno-in-versione-estiva-le-prime-foto/?amp=1 8 Aggredita per strada per rubarle il cellulare https://ilsaronno.it/2024/08/11/saronno-vogliono-rubarle-li-cellulare-ma-intervengono-gli-amici-e-scoppia-una-lite/ 9 L'intervento di Licata sul nuovo parcheggio di Malpensa https://ilsaronno.it/2024/08/25/malpensa-sopralluogo-di-licata-nella-nuova-area-di-sosta-agli-arrivi-parcheggio-inutilizzato/ 10 Come va Saronno? Risposte di Guaglianone https://ilsaronno.it/2024/08/07/come-va-saronno-guaglianone-rilancia-su-sicurezza-e-accende-i-riflettori-sulla-paiosa-abbandonata/

Cogliamo l’occasione per rispondere ai lettori più assidui, ma anche per gli appassionati di statistiche e di numeri, che spesso chiedono a che cosa faccia riferimento i numeri sotto il titolo del singolo articolo su ilSaronno.

Il numero dopo la nuvoletta stile fumetto indica il numero di commenti all’articolo, quelli con i puntini le condivisione sui social network. Quest’ultimo diventa una fiamma se l’articolo viene condiviso più di cento volte. E’ intuitivo capire quindi che i dati riportati sotto il titolo non sono le visualizzazioni o per così dire i clic su cui si basa questa classifica.

Anticipiamo anche la domanda ricorrente: quanto tornerà il dato delle visualizzazioni del singolo articolo? Noi speriamo presto: ci stiamo lavorando con i nostri tecnici.

