news

La bull run ci sarà, tutti gli esperti sono concordi nel prevedere un nuovo trend rialzista per le cryptovalute e soprattutto per le meme coin, che solleticano l’attenzione degli appassionati combinando divertimento e guadagni potenzialmente stellari.

Tra la moltitudine di monete meme che ogni giorno spuntano sul mercato, sono tre i progetti che abbiamo analizzato e che promettono grandi sviluppi per il prossimo inverno.

Crypto all Star

Un token del tutto nuovo si è fatto strada da negli ultimi giorni nel mondo delle meme coin. Crypto All Star ha già suscitato grande entusiasmo tra gli appassionati e gli investitori e la sua prevendita è vicina al traguardo del milione di dollari.

Il progetto ruota intorno al token $STARS, che diventa merce di scambio per gli investitori che vogliono mettere in staking tutti i loro token su in un’unica piattaforma: MemeVault.

L’Ecosistema MemeVault è un rivoluzionario contratto di staking sviluppato da Crypto All-Stars che permette di mettere in staking tutte le migliori meme coin su un’unica piattaforma, riunendo l’intero spazio delle criptovalute in un unico progetto.

Le ricompense passive al momento hanno un APY del 1622%. La distribuzione delle ricompense in token $STARS avverrà a un tasso di 2801,44 token $STARS per blocco ETH. Queste ricompense saranno erogate nell’arco di 2 anni e potranno essere riscosse una volta che la richiesta sarà attiva.

L’importanza della community nel progetto è evidente, metà della fornitura totale dei token è dedicata allo sviluppo dell’ecosistema MemeVault e allo staking.

Un altro 20% al marketing e la stessa quantità alla prevendita. Le meme coin che potranno essere messe in staking sono: Pepe Coin, Doge coin, Shiba Inu, Floki Inu, Based Brett, Mog Coin, Milady, Turbo, Toshi, Bonk e Coq Inu.

Il progetto è molto seguito sui social X e Telegram ed è stato oggetto di ottime recensioni da parte dei maggiori cripto influencer come Samu Bit o Felice Grimaudo di Movimento Crypto

Pepe Unchained

Pepe Unchained è una prevendita attiva da pochi mesi, che ha già raggiunto risultati esorbitanti, con oltre 11 milioni di dollari e il prezzo del token $PEPU a $0,0094226.

$PEPU è il token di utilità di Pepe Unchained, che ha l’ambizioso obiettivo di diventare la prima meme coin a lanciare una propria blockchain su layer 2, alternativa a Ethereum, che offra a $PEPU e a tutte le meme coin una maggior scalabilità, nonché transazioni più economiche e il doppio delle ricompense.

Attraverso lo staking, gli utenti possono guadagnare ricompense passive al momento del 177%.

800 milioni di token $PEPU sono dedicati allo sviluppo della rete Layer2, il 30% allo staking e il 20% al marketing.

Pepe Unchained su X sta crescendo in maniera vertiginosa e ad oggi conta oltre 12 mila follower e il canale Telegram poco più della metà.

Toni entusiasti anche nella recensione dello Youtuber Samu Bit, che evidenzia come siano poche le meme coin che riescono a rompere la barriera dei 10 milioni in prevendita.

The meme games

The meme games è un nuovo progetto di meme coin che sfrutta l’hype generato dai Giochi Olimpici di Parigi 2024, creando una piattaforma divertente e accattivante.

Inoltre,, attraverso il meccanismo del Play-to-Earn, favorisce ricompense per la community e le vincite in token derivanti dalle puntate sui giochi.

Il lancio del token, che sta abbracciando anche la manifestazione della Paralimpiadi, cominciate il 28 agosto e’ previsto per il 10 settembre.

Acquistando il token nativo $MGMES, gli investitori possono scegliere uno dei personaggi delle cinque meme coin più famose (Pepe, Doge, Turbo, Brett e Wif).

Il concorrente che arriverà primo, attraverso un meccanismo casuale, farà guadagnare il 25% in più delle ricompense. Non essendoci limite all’acquisto, gli investitori di volta in volta possono cambiare la meme scelta.

La prevendita ha raccolto oltre 400 mila dollari. Oltre ai premi di puntata, con The Meme Games è possibile guadagnare anche grazie allo staking, con ricompense che attualmente offrono un APY del 475% annui. Sono già più di 21 milioni i token $MGMES messi in staking al momento.

Per acquistare token $MGMES bisogna installare un crypto wallet self-custodial compatibile con Ethereum, ad esempio Best Wallet o MetaMask.

Questo consentirà di acquistare i token prima di scegliere il proprio atleta. Una volta completato l’acquisto, si potranno vincere bonus in token, selezionando l’atleta del personaggio meme con cui si vuole gareggiare.