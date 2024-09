Comasco

LOMAZZO – Chiusura al traffico di un tratto di via Parini dall’intersezione con via Luini all’intersezione con via Como: “a causa di un cedimento del manto stradale, è stata disposta la chiusura al traffico veicolare di un tratto di via Parini dall’intersezione con via Luini all’intersezione con via Como fino al termine dei lavori di messa in sicurezza del tratto stradale”. Lo comunicano i responsabili dell’Amministrazione civica di Lomazzo.

I residenti del tratto in questione potranno transitare per raggiungere le proprie abitazioni per quanto tecnicamente possibile.