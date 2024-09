Politica

VARESE – “Il nostro Paese ha una demografia in declino e il governo Meloni cosa fa? Investe sulle giovani coppie? Ha per caso attuato le deleghe previste del Family act stanziando le risorse per il sostegno alla casa, le spese educative e la conciliazione dei tempi di vita e lavoro? Nulla di tutto questo, ormai la famiglia è usata dal governo Meloni solo come un vessillo”. Lo scrive su Facebook la deputata di Italia Viva Maria Chiara Gadda, vicepresidente del gruppo e parlamentare del Varesotto.

“Poco fa il Mef ha smentito lo smantellamento dell’assegno unico, la prima misura strutturale e universale per sostenere genitorialità e natalità. Quando si inizia ad accampare scuse sulla inefficienza della misura, o che si troverà uno strumento più adeguato, è il primo passo per mettere le mani avanti. Ogni provvedimento – spiega la parlamentare di Iv – è certo perfettibile, e sarebbe anche auspicabile migliorare le burocrazie legate all’assegno unico. Ma saremo un Paese più forte quando il governo di turno la smetterà di distruggere quanto fatto dai governi precedenti, facendo tornare l’Italia è sempre un passo indietro”.

