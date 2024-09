Altre news

SARONNO – L’afa allenterà la morsa ma il sole continuerà a splendere e le temperature resteranno oltre i trenta gradi. Queste le previsioni di 3BMeteo per oggi domenica primo settembre.

Si prevedono cieli in prevalenza poco nuvolosi per tutta la giornata, senza rischio di piogge. Le temperature varieranno tra una massima di 32°C e una minima di 23°C. I venti saranno moderati al mattino, provenienti da Est-Sudest, e deboli nel pomeriggio, mantenendo la stessa direzione. Non sono previste allerte meteo.

Per quanto riguarda il livello regionale 3B Meteo indica che un campo di alta pressione continuerà a garantire condizioni stabili e soleggiate in tutta la regione. Sulle basse pianure occidentali, basse pianure orientali e pedemontane-alte pianure, la giornata sarà prevalentemente poco nuvolosa, con qualche nube sparsa al mattino. Sulle Prealpi occidentali, i cieli saranno sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Sulle Orobie, si prevede un aumento della nuvolosità con deboli piogge nel pomeriggio, seguite da schiarite in serata. Sulle Prealpi orientali, nubi sparse si alterneranno a schiarite per tutto il giorno, mentre sulle Alpi Retiche i cieli saranno inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, con nuvolosità in aumento nel pomeriggio. I venti saranno deboli, inizialmente orientati da est, con una rotazione verso i quadranti sud-orientali, e lo zero termico si posizionerà intorno ai 4000 metri.