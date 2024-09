Cronaca

SARONNO – Non è la prima volta che succede ma malgrado il buio questa volta era evidente il pericolo tanto che sono anche arrivate le chiamate alle forze dell’ordine.

Il riferimento va alla segnalazione arrivata dai residenti del quartiere di piazzale Borrella per i ragazzi che nella notte tra venerdì e sabato sono saliti sul tetto del padiglione giallo dell’ospedale di Saronno. Si tratta di una delle palazzine basse all’interno del cortile dell’ospedale dove vengono effettuate le prenotazioni.

La presenza dei ragazzi intorno alle 23 non è sfuggita ai residenti della zona. “Non è la prima volta che succede di sentire rumori e “presenze” sul tetto del padiglione giallo – spiega un saronnese – inizialmente pensavamo fossero dipendenti ma l’altra sera sia per gli schiamazzi sia per quanto si sporgevano era evidente che fossero ragazzi”. In passato erano stati visti vicino al parapetto ma l’altra sera era posizionati in modo molto più precario.

La paura è che ovviamente, complice buio e altezza, si registrassero cadute e incidenti. Da qui la scelta di dare l’allarme. Ed infatti poco i presenti hanno assistito a qualche attimo concitato e quindi i ragazzi sono spariti.

