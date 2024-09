Il progetto Pepe Unchained (PEPU) ha appena raggiunto un nuovo traguardo, dopo aver raccolto 11 milioni di $ durante la sua ICO mentre si prepara per il lancio del suo DEX.

Con le sue promesse di un innovativo framework Layer 2 e un forte tema ispirato a Pepe, la coin sta attirando l’attenzione sia degli investitori degen che di quelli orientati all’utilità. Diamo un’occhiata al motivo per cui gli esperti di criptovalute credono che potrebbe aiutare a risolvere i problemi che gli sviluppatori di meme coin hanno con ETH e perché potrebbe essere la prossima meme coin a esplodere.

Il mercato delle meme coin è nel mezzo di una ripresa, con molte delle principali meme coin in rialzo. Floki, PepeCoin e Popcat sono salite del 10-35% nell’ultima settimana. Tuttavia, l’ecosistema basato sull’utilità di Pepe Unchained potrebbe spingere il settore ancora più in alto una volta entrato nel mercato. Intende costruire un framework Layer 2 sulla rete di Ethereum per offrire velocità di transazione fino a 100 volte più veloci o fino a 1.500 transazioni al secondo.

La rete Pepe Unchained Layer 2 avrà anche commissioni più basse, il che significa che trader e investitori manterranno una quota maggiore dei loro profitti, incoraggiandoli a investire di più.

Pepe is preparing to launch his own Layer 2 blockchain solution soon:

Instant bridging between ETH and Pepe Chain

Lowest transaction fees

100x faster transaction speeds compared to ETH

Dedicated Block Explorer

Get ready to join the future with Pepe Unchained! ⛓️ pic.twitter.com/9gxNnddMyq

— Pepe Unchained (@pepe_unchained) July 18, 2024