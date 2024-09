Città

SARONNO – Sarò un appello urgente arrivata dalla sede cittadina di Enpa alle prese con una vera e propria emergenza di fine estate.

“Siamo rimasti senza croccantini e cibo umido per i gatti della colonie feline – spiegano i volontari – Abbiamo esaurito tutte le scorte che avevamo aiutando anche gattare non affiliate ad associazioni”.

Ma non solo: “Siamo provati dal eccezionale numero di gattini arrivati tutti insieme. Ancora in questi ultimi giorni abbiamo recuperato 12 gattini da allattare occupando così le ultime tre balie libere”. Una nuova difficoltà per l’associazione che in questo fine estate si trova a fare i conti con più criticità: “Anche le raccolte alimentari stanno partendo a rilento soprattutto perché la gente è ancora in vacanza”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti