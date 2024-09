Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il discorso del presidente dell’istituzione Zerbi Giuseppe D’Elia per l’inaugurazione del rinnovato asilo nido Marcello Candia.

a nome del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Comunale Mons. Pietro Zerbi, sono lieto di partecipare alla cerimonia di inaugurazione del rinnovato plesso dell’asilo nido “Marcello Candia” e di prenderne consegna, per l’erogazione del servizio.

Corre l’obbligo, innanzitutto, di ringraziare il signor Sindaco e l’Amministrazione comunale per l’impegno profuso nella realizzazione di questo importante progetto, segno evidente della sensibilità della comunità dei saronnesi per la scuola, di cui l’asilo nido rappresenta il nucleo iniziale del cammino educativo dei nostri piccoli cittadini.

Ma l’occasione è utile anche per una riflessione sui valori, civici ed umani, che la nostra comunità persegue tramite gli asili nido e le scuole dell’infanzia gestite dall’Istituzione Comunale “Mons. Pietro Zerbi”.

In questo, infatti, la nostra Città si distingue da tempo immemorabile, da quando i Saronnesi diedero vita all’Asilo infantile Vittorio Emanuele II, non solo per offrire ai bambini in età prescolare un’assistenza e una educazione di ampio spettro per la formazione dei futuri cittadini, ma anche per contribuire concretamente all’eguaglianza, fornendo assistenza alle famiglie, anche per consentire alle mamme di potersi dedicare all’attività lavorativa.

L’Ente Morale Vittorio Emanuele II, di cui l’Istituzione Zerbi è la prosecuzione, nel corso di circa un secolo e mezzo, ha ampliato i suoi servizi, sino ad aggiungere alla gestione delle scuole materne quella degli asili nido, come – appunto – il nostro Candia.

E anche l’intitolazione ad un filantropo, come Marcello Candia, evoca la sensibilità dei saronnesi alla formazione delle nuove generazioni secondo i valori di carità e solidarietà; una sensibilità che la nostra comunità, senza attendere l’intervento dello Stato, ha voluto mostrare in tempi remoti e che, ancora oggi, conferma con la messa a disposizione di ingenti mezzi economici e di strutture per il funzionamento dell’Istituzione Zerbi.

In questo “nuovo” asilo nido, in un ambiente confortevole, luminoso e allegro, i bambini sbocceranno alla vita, accuditi amorevolmente dalle nostre Educatrici ed abituati ad una socialità positiva, all’eguaglianza e alla convivenza con gli altri; e altresì porteranno – e anche questa è una missione della Zerbi – queste attitudini all’interno del loro stesso nucleo familiare.

Una comunità, composita e in mutazione come la nostra, deve essere orgogliosa della propria capacità di interpretare e soddisfare i bisogni dei suoi cittadini e di continuare sulla scia degli insegnamenti dei nostri avi: questo impegno rimanga prioritario, non soltanto nelle dichiarazioni, beninteso, ma soprattutto nell’azione: questa rinnovata struttura costituisce un tassello di una tradizione di sensibilità tutta saronnese.

Dunque, un augurio di buon anno scolastico a tutti, piccolissimi e piccoli saronnesi, alle loro famiglie, al personale scolastico.

