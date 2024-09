Cronaca

SARONNO – La sua moto non avrebbero dovuto uscire dal cortile di casa. E del resto era sotto sequestro e pure senza assicurazione. Eppure il proprietario, un 40enne, non solo ha deciso di concedersi un giro per Saronno ma l’ha parcheggiata in piazza Repubblica proprio davanti al comando di polizia locale.

E’ quanto accaduto nella giornata di giovedì scorso nel parcheggio per ciclomotori sotto la rampa del palazzo comunale. L’uomo ha parcheggiato e si è allontanato rapidamente tradendo un certo nervosismo. Un atteggiamento che è stato notato da un agente della polizia locale che si trovava davanti alla porta del comando e che con la centrale operativa ha effettuato un immediato controllo.

Con una rapida verifica con il numero di targa è emerso che la moto era stata sequestrata pochi giorni prima. Del resto il saronnese non aveva la patente per guidarla e neppure l’assicurazione. Per lui quindi una nuova serie di guai con la giustizia a partire da una serie di salate sanzioni comminate dalla polizia locale cittadina.

(foto archivio)

