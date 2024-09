Softball

UTRECHT – Il Campionato europeo di softball 2024 inizia oggi 1 settembre a Utrecht nei Paesi Bassi. Un totale di 22 squadre parteciperanno alla manifestazione suddivise in sei gruppi. Il torneo prevede 89 partite distribuite su quattro campi: due all’Uvv di Utrecht, uno al Centrals Wombats e uno al Nieuwegein Diamonds. Per l’Italia debutto alle 15 odierne contro la Gran Bretagna, seconda partita domani all 10 contro Israele.

Il formato del torneo prevede che le prime otto squadre del campionato precedente—Repubblica Ceca, Germania, Paesi Bassi, Spagna, Gran Bretagna, Grecia, Israele e Italia—siano automaticamente inserite nei Gruppi Super Round X e Y.

Le restanti squadre sono suddivise in 4 gruppi e competono in un girone all’italiana. Il Gruppo A è composto da Francia, Svizzera e Danimarca. Il Gruppo B include Polonia, Belgio e Malta. Il Gruppo C vede la partecipazione di Slovacchia, Ucraina, Finlandia e Bulgaria. Infine, il Gruppo D è composto da Croazia, Austria, Svezia e Ungheria.

I vincitori di questi gruppi passeranno ai Gruppi X e Y per affrontare le squadre di vertice.

Il campionato inizierà con la cerimonia di apertura alle 20 di domenica 1 settembre.

“Si invita i tifosi a prenotare presto i biglietti, poiché la disponibilità è limitata” fanno sapere dalle federazione europea.

Le squadre migliori del 2022 restano le favorite. I Paesi Bassi sono forti contendenti dopo aver ottenuto il quarto posto alla Coppa del Mondo Wbsc solo un mese fa. La Gran Bretagna è potenziata dalla loro stella del lancio, Georgia Corrick, che si è classificata quarta nella stagione 2024 di Athletes Unlimited. Anche la Repubblica Ceca mira a competere per un piazzamento sul podio. L’Italia, che ha ottenuto l’ottavo posto alla Coppa del Mondo, punta a migliorare le proprie prestazioni e a conquistare una medaglia; a vestire la maglia azzurra ci saranno Alessandra Rotondo, Isabella Dayton e Christina Toniolo dell’Inox Team Saronno e Melany Sheldon (foto) della Rheavendors Caronno. Nel gruppo anche le ex saronnesi Andrea Filler (che ora gioca negli Stati Uniti d’America), Giulia Lomghi ed Alice Nicolini (ora al Mkf Bollate). Del Bollate ci sono anche Laura Bigatton, Elisa Cecchetti, Giulia Koutsoyanopulos e Silvia Torre.

Per quanto riguarda la visione in streaming delle partite, il pass per l’intero torneo è disponibile a 29,99 euro, mentre una singola partita costa 7,99 euro. È disponibile la cronaca in diretta play by play attraverso il sito Wbsc Europe. Le partite possono essere seguite in diretta streaming su softballeurope.tv.

