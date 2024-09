di EZIO MOTTERLE

Che l’estate sia stata calda, anzi caldissima, resta una delle poche certezze. Da oggi, con l’addio ad agosto, si cerca di immaginare la “temperatura” che verrà, generata ormai più dal portafoglio che dall’ombrellone. Rischio di un ennesimo autunno caldo termometri a parte, insomma? L’ultimo rapporto periodico sullo stato dell’economia varesina non rassicura granché. Si parla apertamente di stagnazione industriale, incerte le previsioni per il futuro, pesa anche la crisi internazionale, mentre i tradizionali costi di settembre crescono. A consuntivo della “bella stagione” par di capire che dal Varesotto almeno metà dei residenti nei mesi scorsi abbiano fatto le valigie. Mari e monti per 400mila, per gli altri laghi e ricche tavole, spensieratezza come da copione, salvo eccezioni, of course. Turisti tanti, lo diranno i record prossimi venturi sui consuntivi di presenze e arrivi. Territorio riscoperto e valorizzato, eventi in paesi e città frequentati da una massa comunque tale da non far percepire un deserto da ferie comandate. Le località di lago sono state indubbiamente la grande attrazione, successo per i tanti spettacoli pirotecnici e per le sagre all’ins

egna dell’enogastronomia. Folla ovunque ci fosse (ma ancora ci sarà: l’estate sia chiaro non è finita) occasione di ritrovarsi in allegria, pesce ovviamente superstar nelle tavolate rivierasche, dove la spesso ritrovata balneazione ha completato l’offerta. Ma ora? Come sempre si guarda con un certo fastidio alla ripresa, rinascono d’improvviso problemi creduti superati, ma ahimé soltanto sopiti sotto la sabbia rovente o tra sentieri verso cime innevate. Tutto al rientro lascia pensare che nulla in sostanza sia cambiato, si ricomincia con lo stesso scenario sullo sfondo, in pochi giorni sarà come se non ci si fosse mai fermati, altro che pause rigeneratrici. Non resta che sognare una nuova estate, che lasci già spazio a rinnovati desideri. Sperando anche che arrivi prima di quella segnata dal calendario. Immutabile.