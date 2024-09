iltra2

VEDANO OLONA – Il Comune di Vedano Olona informa i cittadini che martedì 3 settembre Ats Insubria effettuerà un intervento di disinfestazione contro le zanzare, seguendo un programma dettagliato che copre diverse zone del territorio comunale. Questo intervento, parte delle misure ordinarie per il controllo delle zanzare, è essenziale per prevenire il proliferare di questi insetti e ridurre il rischio di trasmissione di malattie.

Di seguito, le aree interessate dall’operazione di disinfestazione:

Fondo campagna – comprese il parco di via Leopardi e alcune vie limitrofe

Zona industriale

Parco Fara Forni

Cortile della scuola dell’infanzia

Cortile della scuola primaria

Parco Spech

Parco via Aldo Moro

Parco della Quercia Rossa

Via San Siro e zona Baraggia

Si invitano i cittadini a prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità locali, adottando le precauzioni necessarie durante l’intervento di disinfestazione. Ad esempio, è consigliato chiudere le finestre e non lasciare all’aperto alimenti o giocattoli durante le ore in cui avrà luogo il trattamento.

Il Comune ringrazia tutti per la collaborazione e ricorda che queste operazioni sono fondamentali per garantire un ambiente più salubre e sicuro per tutti gli abitanti.

