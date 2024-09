news

Ci sono segnali estremamente positivi che permettono di ipotizzare una bull run per il mese di settembre.

Con il taglio dei tassi d’interesse, che potrebbe avvenire a breve, gli investitori devono stare all’erta per approfittare del periodo particolarmente favorevole.

Abbiamo quindi deciso di selezionare cinque meme coin, tra token attualmente sul mercato e progetti in prevendita, per cavalcare con successo l’ondata di positività che sta per arrivare sul mercato. Non è un caso se abbiamo scelto proprio questo segmento, dal momento che il 2024 è stato decisamente dominato dalle prestazioni di queste criptovalute.

Ecco le cinque meme coin su cui puntare nel mese di settembre.

Pepe (PEPE)

Pepe è una delle meme coin più famose e che continua a detenere il terzo posto nella classifica delle migliori meme coin per capitalizzazione di mercato, pari a 3,2 miliardi di dollari.

Sebbene sia ben lontana dall’ATH raggiunto a maggio, PEPE potrebbe ancora dimostrare di avere un buon margine di crescita se prendiamo come punto di riferimento il prezzo attuale, pari a 0,000007787$.

Nelle ultime 24 ore, stando al grafico di CoinMarketCap, si è registrato un incremento di prezzo dell’1,27%, timidi segnali per il momento che potrebbero però trasformarsi in un trend rialzista durante il mese di settembre, momento in cui sono previste bull run nel segmento delle meme coin.

L’ultimo pump di PEPE, iniziato ad aprile 2024, si è avuto proprio in seguito a una fase di consolidamento e lo schema sembra ripetersi in queste ultime settimane.

Popcat (POPCAT)

Una delle meme coin che sta restituendo ottimi risultati e che potrebbe rivelarsi un ottimo investimento per la bull run di settembre è Popcat, una criptovaluta basata su blockchain Solana.

Negli ultimi sette giorni ha fatto registrare +47%, con un valore di 0,694$. La meme coin, così come può essere dedotto dal nome, è ispirata a un gatto, chiamato Oatmeal.

Il gattino domestico è divenuto famoso a partire dalla fine del 2020 per una serie di video in cui lo si può vedere con la bocca chiusa e poi nuovamente con la bocca aperta, quasi a disegnare una “O” con la bocca.

Dal punto di vista dell’utilità, non offre grandi potenzialità, tuttavia è innegabile che il recente successo abbia permesso al token di raggiungere l’84esima posizione del ranking su CoinMarketCap.

DOGS (DOGS)

DOGS è una meme coin che con il lancio su Binance avvenuto recentemente potrebbe divenire ancor più popolare di quanto non sia già.

Creata da Pavel Durov, lo stesso CEO di Telegram, funziona in congiunzione con il popolare sistema di messaggistica istantaneo.

La mascotte Spotty è stata scelta come testimonial e funge da elemento fondamentale che incarna i valori della meme coin, votata principalmente alle raccolte fondi a scopo benefico.

DOGS potrebbe rivelarsi un token esplosivo e vale la pena considerare l’acquisto in questa fase specifica in cui il prezzo è sufficientemente basso da giustificare l’investimento. Il prezzo attuale è di 0,001467$ e ha registrato una crescita del 17% nelle ultime 24 ore.

Pepe Unchained (PEPU)

Il rivale di PEPE su cui le whale stanno scommettendo è PEPU, ovvero il token nativo del progetto Pepe Unchained. Spostando tutto su blockchain Layer-2, il team di sviluppo intende creare un ecosistema che velocizzi le transazioni e permetta costi di commissione più bassi.

Al netto delle migliorie che la L2 propone, si tratta di una meme coin che fa leva sul popolarissimo personaggio Pepe the Frog, pertanto molti la stanno identificando come una criptovaluta in grado di tener testa a PEPE, generando potenzialmente profitti 100x.

Il progetto ha già raccolto oltre 11 milioni di dollari in prevendita e con un costo del token pari a 0,0093477$, sono tantissimi gli investitori che vogliono accumularne quanti più possibile nel proprio wallet, in attesa del listing che avverrà proprio alla fine di settembre.

Quello sarà il momento in cui il costo di questa meme coin potrebbe letteralmente esplodere.

Crypto All-Stars (STARS)

Un altro progetto in prevendita che punta a trasformare il segmento delle meme coin è Crypto All-Stars che, grazie al token nativo STARS, permetterà di utilizzare la piattaforma MemeVault per mettere in staking 11 meme coin differenti.

Sia che possediate DOGE, SHIB, PEPE, MILADY, TURBO, BRETT o molte altre, potrete sfruttarle per ottenere ritorni passivi sotto forma di token STARS.

L’utilità è tangibile e non è un caso che il progetto sia stato preso d’assalto, ottenendo oltre 840.000 dollari in finanziamenti in brevissimo tempo.

La prevendita è ancora aperta e consente di acquistare i token a 0,0014078$. Un prezzo decisamente vantaggioso che continuerà ad aumentare e vedrà un potenziale ATH subito dopo il lancio del token sugli exchange principali.

Vale la pena quindi investire ora, fintanto che il costo è basso, prima che STARS acquisti trazione e diventi una vera e propria realtà con cui fare i conti. Il potenziale c’è tutto e si parla già di meme coin 100x.

