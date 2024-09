CASTIGLIONE OLONA – Torna l’annuale appuntamento della cronoscalata del Piccolo Stelvio. Appuntamento domenica 8 settembre con la 13′ edizione della “Cronoscalata del Piccolo Stelvio – Memorial Salvatore Colombo”, gara podistica-ciclistica amatoriale di 2 chilometri, non competitiva organizzata da Asd Compact Team ed inserita nel progetto “Cronoscalate Ciclovarese Challange”.

Patrocinata dal Comune di Castiglione Olona, l’iniziativa è aperta a tutti e ci si potrà iscrivere alla passeggiata la mattina stessa a partire dalle 8 partecipando con un’offerta minima di 10 euro oppure di 5 euro se under 14. Una parte del ricavato sarà quindi devoluto in beneficenza. Si tratta di un evento al quale sono sempre in molti ad aderire, per gli appassionati è infatti un appuntamento proprio da non perdere.