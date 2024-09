Cronaca

CESANO MADERNO – Prima i colleghi poi il personale sanitario e i vigili del fuoco: la mobilitazione è stata rapida ma non c’è stato niente da fare. E’ morto stamattina lunedì 2 settembre dopo essere caduto da 2,5 metri d’altezza un lavoratore 75enne.

La tragedia si è consumata poco dopo le 9.30 a Cesano Maderno, in un cantiere di via Bonomelli. Qui un uomo è caduto da una scala: un volo di circa due metri e mezzo al termine del quale la vittima, un 75enne, ha perso la vita sul colpo. Vani purtroppo i soccorsi, intervenuti d’urgenza sul posto con ambulanza, automedica e forze dell’ordine. Ai presenti non è rimasto altro da fare che constatare il decesso e avviare gli accertamenti per risalire alla dinamica e alle cause della caduta.

Per questo sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale dell’Ats.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti