Cronaca

CISLAGO – Momenti di apprensione la scorsa notte per un incidente stradale avvenuto nella centralissima piazza Toti di Cislago, dove un bimbo di 8 anni è caduto dalla bicicletta. L’episodio si è verificato alle 22.30.

Sul posto è accorsa l’automedica ed è arrivata una ambulanza del Sos Mozzate, al piccolo sono state prestate le prime cure in piazza. Per fortuna al di là dello spavento, le sue condizioni non si sono rivelate preoccupanti. A bordo della autolettiga è stato comunque trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Busto Arsizio per tutti gli accertamenti del caso da parte del personale medico e per essere medicato.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: automedica ed ambulanza in servizio notturno sul territorio del basso varesotto)

02092024