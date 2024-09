Cronaca

GERENZANO – Due furti a distanza di pochi giorni ai danni del cimitero di Gerenzano, sia delle parti comuni sia delle singole tombe. Nel mirino dei ladri, ad agire sono state sicuramente più persone, il rame sia quello delle scossaline sia quello presente su alcune tombe come arredi.

L’ultimo colpo mercoledì scorso nottetempo mentre il primo era avvenuto qualche giorno prima. Entrambi i furti sono stati scoperti la mattina dopo dal personale del cimitero segnalato anche da alcuni cittadini che si sono presentati di buon ora per prendersi cura delle tombe dei familiari.

Immediata la chiamata alle forze dell’ordine: i carabinieri della compagnia di Saronno hanno fatto un sopralluogo e hanno avviato le indagini. I ladri di rame che prendono di mira i cimiteri per rubare grondaie, scossaline ma anche vasi e decori delle tombe e dei colombari non sono una novità nel Saronnese ma era qualche anno che non si registrava un colpo così consistente e seriale.

(foto archivio)

