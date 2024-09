Città

SARONNO – Lunedì 2 settembre alle 21 a Meda, nella chiesa di san Giacomo, verrà celebrata una messa in ricordo di don Claudio Galimberti, sacerdote e prevosto di Saronno venuto a mancare lo scorso 2 aprile.

A presiedere la celebrazione sarà don Giuseppe Marinoni, nuovo prevosto di Saronno che durante la messa di domenica 1 settembre ha rivolto queste parole ai fedeli: “Vi invito tutti a Meda per essere in comunione con voi in ricordo di don Claudio. Abbiamo deciso di celebrare la messa a Meda perché è stata la sua città natale, per ricordarlo, per sentirlo vicino a noi e per essere in comunione con tutti coloro che ci hanno preceduti all’incontro con Lui”.

